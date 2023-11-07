Житель ДНР задержан за передачу секретной информации Киеву
ФСБ: В ДНР задержан мужчина, подозреваемый в передаче Украине секретных данных
В ДНР задержали местного жителя по подозрению в передаче данных украинской разведке. Об этом сообщило УФСБ РФ по региону.
Задержание жителя ДНР за передачу секретной информации Киеву. Видео © ЦОС ФСБ
"Задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и иной чувствительной информации. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях", — информировало ведомство.
В управлении добавили, что задержание позволило предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Ранее Лайф писал, что Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима 66-летнему учёному Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову, признав его виновным в госизмене. По версии следствия, Губанов вместе со своим подчинённым передавал отчёты о работе над созданием гиперзвукового пассажирского самолёта Hexafly-Int коллегам из Нидерландов.
Кадр видео ЦОС ФСБ