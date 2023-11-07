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7 ноября, 03:04

Житель ДНР задержан за передачу секретной информации Киеву

ФСБ: В ДНР задержан мужчина, подозреваемый в передаче Украине секретных данных

В ДНР задержали местного жителя по подозрению в передаче данных украинской разведке. Об этом сообщило УФСБ РФ по региону.

Задержание жителя ДНР за передачу секретной информации Киеву. Видео © ЦОС ФСБ

"Задержанный предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и иной чувствительной информации. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях", — информировало ведомство.

В управлении добавили, что задержание позволило предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

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Кадр видео ЦОС ФСБ

Лариса Сафронова
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