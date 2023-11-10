ФСБ задержала в ДНР украинца за подготовку заказного убийства

В Донецкой Народной Республике спецслужбы задержали гражданина Украины за подготовку покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по региону.

Задержание гражданина Украины, подозреваемого в организации заказного убийства в ДНР. Видео © Telegram / СУ СК РФ по ДНР

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины по подозрению в организации заказного убийства. Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя", — сообщили в управлении.

В ФСБ отметили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика и организатора после приезда на территорию ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье "организация приготовления к убийству по найму".

Согласно данным следствия, подозреваемый предложил 6,5 миллиона рублей одному из жителей региона за убийство предпринимателя. Он передал предполагаемому исполнителю данные о месте проживания бизнесмена, его распорядке дня, автомобиле, а также деньги.

Задержанному предъявлено обвинение, он арестован. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК РФ по ДНР.