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10 ноября, 01:19

ФСБ задержала в ДНР украинца за подготовку заказного убийства

УФСБ: В ДНР задержан украинец по подозрению в организации заказного убийства

В Донецкой Народной Республике спецслужбы задержали гражданина Украины за подготовку покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по региону.

Задержание гражданина Украины, подозреваемого в организации заказного убийства в ДНР. Видео © Telegram / СУ СК РФ по ДНР

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины по подозрению в организации заказного убийства. Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя", — сообщили в управлении.

В ФСБ отметили, что оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика и организатора после приезда на территорию ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье "организация приготовления к убийству по найму".

Согласно данным следствия, подозреваемый предложил 6,5 миллиона рублей одному из жителей региона за убийство предпринимателя. Он передал предполагаемому исполнителю данные о месте проживания бизнесмена, его распорядке дня, автомобиле, а также деньги.

Задержанному предъявлено обвинение, он арестован. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК РФ по ДНР.

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Ранее Лайф писал, что жителя ДНР задержали за передачу секретной информации Киеву. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Обложка ©

Telegram / СУ СК РФ по ДНР

Никита Никонов
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