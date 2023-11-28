Серию готовящихся терактов и диверсий предотвратили в Татарстане

В Татарстане силовики предотвратили серию готовящихся диверсий, задержав в Казани 30-летнего безработного мужчину, который сотрудничал с террористическим легионом "Свобода России"*. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, местный житель готовился совершить несколько поджогов и взрывов на территории региона. У него дома нашли элементы для изготовления самодельного взрывного устройства: семь таймеров для детонатора и столько же трансформаторов для создания тока, а также квадрокоптер и десять систем сброса для него, восемь дополнительных аккумуляторов для коптера и два часовых механизма. Кроме того, правоохранители обнаружили три килограмма аммиачной селитры, механический таймер-замыкатель и пять мобильников. Задержанный также показал силовикам схрон в лесу, где хранил 17 бутылок с керосином.

Безработный признался, что хотел поджечь военную технику на территории местного танкового училища, причём за несколько месяцев так и не понял, как туда попасть. Кроме того, он сообщил, что планировал взорвать элементы железнодорожной инфраструктуры региона. В телефоне мужчины силовики и нашли переписки с членами легиона.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Покушение на диверсию". В общей сложности задержанному грозит более 20 лет колонии — его уже судили за возбуждение ненависти и вражды.

Ранее Лайф писал, что в Татарстане задержали сотрудника нефтяной компании, который вступил в легион "Свобода России"* и шпионил за стратегическими объектами в пользу ВСУ. Через мессенджер от своих кураторов он получал различные задания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.