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1 ноября, 04:40

Сотрудник нефтекомпании в Татарстане шпионил для ВСУ и попался с поличным

SHOT: В Татарстане задержан сотрудник нефтекомпании, шпионивший для ВСУ

В Татарстане задержали сотрудника нефтяной компании, который вступил в украинский легион "Свобода России"* и шпионил за стратегическими объектами в пользу ВСУ. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 33-летний рабочий Владимир О. стал участником легиона примерно в августе-сентябре этого года. Через мессенджер от своих кураторов с Украины он получал различные задания, в основном касающиеся разведки на оборонно-промышленных предприятиях Татарстана. Данные, которые ему удавалось получить, мужчина тут же передавал новым руководителям.

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В ЛНР задержали уроженца Тверской области, воевавшего в рядах ВСУ

В результате совместных действий ФСБ и МВД региона шпиона удалось оперативно вычислить и задержать. Против "разведчика" возбуждено уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Лайф писал, что в Томске арестовали хакера, атаковавшего российские сайты по приказу СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Егоршин

Артур Лапсаков
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