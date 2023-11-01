Сотрудник нефтекомпании в Татарстане шпионил для ВСУ и попался с поличным

В Татарстане задержали сотрудника нефтяной компании, который вступил в украинский легион "Свобода России"* и шпионил за стратегическими объектами в пользу ВСУ. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 33-летний рабочий Владимир О. стал участником легиона примерно в августе-сентябре этого года. Через мессенджер от своих кураторов с Украины он получал различные задания, в основном касающиеся разведки на оборонно-промышленных предприятиях Татарстана. Данные, которые ему удавалось получить, мужчина тут же передавал новым руководителям.

В результате совместных действий ФСБ и МВД региона шпиона удалось оперативно вычислить и задержать. Против "разведчика" возбуждено уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации, ему грозит до 20 лет лишения свободы.