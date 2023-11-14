Наркоман из Выборга хотел поехать воевать за ВСУ, но дважды облажался и попался на границе

24-летний житель Выборга хотел воевать за ВСУ и для этого решил пересечь границу с Украиной. Но сначала его арестовали за употребление запрещёнки, а потом задержали за незаконное пересечение границы.

По данным SHOT, Андрей хотел стать боевиком террористического легиона "Свобода России"*, поэтому в конце октября на поезде приехал в Брянск, а дальше хотел сесть на автобус. Но в одном из посёлков на автовокзале он попался с наркотиками и получил 11 суток ареста. После выхода из изолятора парень перестроил маршрут и 11 ноября пешком пошёл в сторону границы, чтобы пересечь её в обход КПП, но был задержан силовиками в районе села Новые Юрковичи в Брянской области.

Теперь ему грозит гораздо более серьёзный срок заключения — до 20 лет за участие в деятельности террористической организации. Уголовное дело уже возбуждено.

А ранее сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который призывал российских военных к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации. Следствие полагает, что задержанный работал по заданию куратора, российским военным он гарантировал установление контактов с украинской стороной. Теперь ему грозит пожизненный срок.