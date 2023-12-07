Белорус задержан за подрыв двух ж/д составов на БАМе по заданию кураторов с Украины

Все обстоятельства теракта на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) были раскрыты. Операцию подготовили спецслужбы Украины, её исполнителя задержали, личность куратора установили. Об этом сообщает ФСБ России.

"Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет – Тында и Тайшет – Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии", — сказано в релизе.

Задержанный сообщил правоохранителям, что действовал по заданию своего соотечественника, проживающего в Литве и курируемого спецслужбами Украины. Выполняя его инструкции, он взял из тайника восемь взрывных устройств, доставил их в Бурятию на автомобиле и заминировал ими цистерны грузовых поездов. Устройства сдетонировали, когда составы следовали по Северомуйскому тоннелю БАМа и его обводному пути, из-за чего произошло возгорание цистерн с ГСМ и временная блокировка движения на магистрали.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории РФ по заданию украинских спецслужб", — уточнили в ФСБ.