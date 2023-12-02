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2 декабря, 11:54

Суд отправил под стражу подрывника-итальянца за теракт на ж/д в Рязанской области

Суд в Москве арестовал обвиняемого в подрыве ж/д путей в Рязанской области

<p>Подрывник ж/д путей в Рязани Руслан Сидики. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/59952" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подрывник ж/д путей в Рязани Руслан Сидики. Обложка © SHOT

Дорогомиловский суд Москвы арестовал 35-летнего Руслана Сидики из Рязанской области, обвиняемого в совершении теракта на железнодорожных путях, в результате которого грузовой поезд сошёл с рельсов. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

Заседание Дорогомиловского суда Москвы, на котором арестовали обвиняемого в теракте на ж/д путях в Рязанской области Руслана Сидики. Видео © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

"Рассмотрев ходатайство следствия, Дорогомиловский районный суд решил избрать в отношении Сидики Руслана Касемовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно", — говорится в сообщении.

В суде добавили, что причастность мужчины к преступлениям подтверждается собранными доказательствами, показаниями свидетелей, изъятыми материалами, предметами и документами. Сидики грозит до 20 лет лишения свободы.

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Напомним, о задержании Сидики стало известно 30 ноября. Его поймали в аэропорту Внуково. Мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений. Выяснилось, что подрывник проходил подготовку в Латвии. Также оказалось, что Сидики причастен к атаке на аэродром Дягилево в июле. Он является гражданином России и Италии. В последнее время проживал в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров.

Напомним, взрыв на железной дороге в Рязанской области произошёл утром 11 ноября. В результате ЧП с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте. После взрыва в Рязани ввели план "Перехват". СК возбудил уголовное дело о теракте.

Дарья Нарыкова
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