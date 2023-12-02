Суд отправил под стражу подрывника-итальянца за теракт на ж/д в Рязанской области
Суд в Москве арестовал обвиняемого в подрыве ж/д путей в Рязанской области
Подрывник ж/д путей в Рязани Руслан Сидики. Обложка © SHOT
Дорогомиловский суд Москвы арестовал 35-летнего Руслана Сидики из Рязанской области, обвиняемого в совершении теракта на железнодорожных путях, в результате которого грузовой поезд сошёл с рельсов. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
Заседание Дорогомиловского суда Москвы, на котором арестовали обвиняемого в теракте на ж/д путях в Рязанской области Руслана Сидики. Видео © Telegram / Московские суды общей юрисдикции
"Рассмотрев ходатайство следствия, Дорогомиловский районный суд решил избрать в отношении Сидики Руслана Касемовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно", — говорится в сообщении.
В суде добавили, что причастность мужчины к преступлениям подтверждается собранными доказательствами, показаниями свидетелей, изъятыми материалами, предметами и документами. Сидики грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, о задержании Сидики стало известно 30 ноября. Его поймали в аэропорту Внуково. Мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений. Выяснилось, что подрывник проходил подготовку в Латвии. Также оказалось, что Сидики причастен к атаке на аэродром Дягилево в июле. Он является гражданином России и Италии. В последнее время проживал в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров.
Напомним, взрыв на железной дороге в Рязанской области произошёл утром 11 ноября. В результате ЧП с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте. После взрыва в Рязани ввели план "Перехват". СК возбудил уголовное дело о теракте.