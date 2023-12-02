Суд отправил под стражу подрывника-итальянца за теракт на ж/д в Рязанской области

Дорогомиловский суд Москвы арестовал 35-летнего Руслана Сидики из Рязанской области, обвиняемого в совершении теракта на железнодорожных путях, в результате которого грузовой поезд сошёл с рельсов. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

Заседание Дорогомиловского суда Москвы, на котором арестовали обвиняемого в теракте на ж/д путях в Рязанской области Руслана Сидики. Видео © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

"Рассмотрев ходатайство следствия, Дорогомиловский районный суд решил избрать в отношении Сидики Руслана Касемовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно", — говорится в сообщении.