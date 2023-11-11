После взрыва на железной дороге в Рязани ввели план "Перехват"
Mash: В Рязани после взрыва на ж/д введён план "Перехват"
Сход вагонов в Рязанской области. Обложка © t.me / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
План "Перехват" объявили в Рязани после взрыва на железной дороге. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По данным полиции, в городе могут находиться возможные организаторы диверсии, их ищут. Кроме того, сейчас сапёры изучают место инцидента на предмет возможных взрывных устройств в других местах.
Напомним, взрыв на железной дороге в районе станции Дягилево произошёл сегодня утром. В результате ЧП, как писал Лайф, с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте.