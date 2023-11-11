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11 ноября, 09:49

После взрыва на железной дороге в Рязани ввели план "Перехват"

Mash: В Рязани после взрыва на ж/д введён план "Перехват"

<p>Сход вагонов в Рязанской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mmtproc/2065" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московская межрегиональная транспортная прокуратура</a></p>

Сход вагонов в Рязанской области. Обложка © t.me / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

План "Перехват" объявили в Рязани после взрыва на железной дороге. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным полиции, в городе могут находиться возможные организаторы диверсии, их ищут. Кроме того, сейчас сапёры изучают место инцидента на предмет возможных взрывных устройств в других местах.

Напомним, взрыв на железной дороге в районе станции Дягилево произошёл сегодня утром. В результате ЧП, как писал Лайф, с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте.

Прокуратура вмешалась в ЧП со сходом 15 вагонов при взрыве на ж/д путях под Рязанью

Прокуратура вмешалась в ЧП со сходом 15 вагонов при взрыве на ж/д путях под Рязанью

Максим Плетнёв
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