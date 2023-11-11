После взрыва на железной дороге в Рязани ввели план "Перехват"

План "Перехват" объявили в Рязани после взрыва на железной дороге. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным полиции, в городе могут находиться возможные организаторы диверсии, их ищут. Кроме того, сейчас сапёры изучают место инцидента на предмет возможных взрывных устройств в других местах.