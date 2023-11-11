Прокуратура вмешалась в ЧП со сходом 15 вагонов при взрыве на ж/д путях под Рязанью
Прокуратура начала проверку из-за схода вагонов грузового поезда под Рязанью
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов, которые перевозили минеральные удобрения в Рязанской области. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — отмечается в тексте.
Инцидент произошёл в 7 часов 10 минут на перегоне Рыбное – Блокпост. Как уточнили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, с рельсов сошли 15 вагонов. Травмы получили машинист и его помощник, которым оказывается медицинская помощь. Ведомство также организовало доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что 19 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Рязанской области, в семи из них перевозились минеральные удобрения. По предварительным данным, ЧП произошло после взрыва на железной дороге в районе станции Дягилево. Изначально говорилось, что травмы получил только машинист.