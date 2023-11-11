Прокуратура вмешалась в ЧП со сходом 15 вагонов при взрыве на ж/д путях под Рязанью

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов, которые перевозили минеральные удобрения в Рязанской области. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Сход вагонов в Рязанской области. Фото © t.me / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — отмечается в тексте.

Инцидент произошёл в 7 часов 10 минут на перегоне Рыбное – Блокпост. Как уточнили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, с рельсов сошли 15 вагонов. Травмы получили машинист и его помощник, которым оказывается медицинская помощь. Ведомство также организовало доследственную проверку.