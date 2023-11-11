Регион

Уведомления отключены

11 ноября, 06:57

В Рязанской области в результате взрыва на ж/д сошли с рельсов 19 вагонов

<p>В Рязанской области в результате взрыва на ж/д сошли с рельсов 19 вагонов. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/59232" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Рязанской области в результате взрыва на ж/д сошли с рельсов 19 вагонов. Обложка © SHOT

19 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Рязанской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, ЧП произошло после взрыва на железной дороге в районе станции Дягилево. Семь сошедших вагонов, которые перевозили минеральные удобрения, завалились на бок. Уточняется, что незначительные травмы получил машинист, ему оказали помощь на месте. Угрозы для экологии нет.

Диверсанты подожгли ж/д оборудование у станции во Владимирской области

Диверсанты подожгли ж/д оборудование у станции во Владимирской области

Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени неизвестный поджёг железнодорожное оборудование у станции между двумя аэропортами. Всего было повреждено три релейных шкафа.

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров