В Рязанской области в результате взрыва на ж/д сошли с рельсов 19 вагонов
В Рязанской области в результате взрыва на ж/д сошли с рельсов 19 вагонов. Обложка © SHOT
19 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Рязанской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, ЧП произошло после взрыва на железной дороге в районе станции Дягилево. Семь сошедших вагонов, которые перевозили минеральные удобрения, завалились на бок. Уточняется, что незначительные травмы получил машинист, ему оказали помощь на месте. Угрозы для экологии нет.
Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени неизвестный поджёг железнодорожное оборудование у станции между двумя аэропортами. Всего было повреждено три релейных шкафа.