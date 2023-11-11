В Рязанской области в результате взрыва на ж/д сошли с рельсов 19 вагонов

19 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Рязанской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По предварительным данным, ЧП произошло после взрыва на железной дороге в районе станции Дягилево. Семь сошедших вагонов, которые перевозили минеральные удобрения, завалились на бок. Уточняется, что незначительные травмы получил машинист, ему оказали помощь на месте. Угрозы для экологии нет.