В Тюмени неизвестный поджёг ж/д оборудование у станции между двумя аэропортами
В Тюмени на железной дороге между двумя аэропортами неизвестный поджёг три релейных шкафа. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что повреждённое оборудование заметил электромеханик неподалёку от станции Утяшево.
У шкафов были отогнуты двери, внутри имелись следы возгорания, часть оборудования оказалась оплавлена. Предварительно, пламя потухло само. Рядом с релейными шкафами лежали тряпки, пропитанные горючим. Случившееся никак не повлияло на работоспособность оборудования.
Известно, что железнодорожную станцию Утяшево используют в том числе для приёма грузов. Недалеко от неё расположены локальный аэропорт Плеханово и международный аэропорт Рощино. Правоохранители занимаются поисками поджигателя.
Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники полиции задержали диверсанта, который по заданию украинских кураторов поджёг шкаф с оборудованием на железнодорожных путях рядом с Ковровом. Известно, что мужчина испортил шкаф, отвечающий за видеонаблюдение на путях.
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