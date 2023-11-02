В Тюмени неизвестный поджёг ж/д оборудование у станции между двумя аэропортами

В Тюмени на железной дороге между двумя аэропортами неизвестный поджёг три релейных шкафа. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что повреждённое оборудование заметил электромеханик неподалёку от станции Утяшево.

У шкафов были отогнуты двери, внутри имелись следы возгорания, часть оборудования оказалась оплавлена. Предварительно, пламя потухло само. Рядом с релейными шкафами лежали тряпки, пропитанные горючим. Случившееся никак не повлияло на работоспособность оборудования.