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23 октября, 04:13

Диверсанты подожгли ж/д оборудование у станции во Владимирской области

SHOT: Неизвестные подожгли ж/д оборудование во Владимирской области

В Волгоградской области неизвестные подожгли железнодорожное оборудование неподалёку от станции Ковров. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

По данным канала, диверсия произошла вчера вечером. Преступники подожгли шкаф, отвечающий за видеонаблюдение на путях, — он выгорел полностью, однако к задержкам поездов пожар не привёл.

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы, которые и увидели горящий шкаф. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли там несколько бутылок из-под бензина. Сейчас ведётся поиск преступников.

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В Белоруссии поймали диверсантов СБУ, планировавших пускать поезда под откос

Ранее Лайф писал, что в Смоленской области неизвестный поджёг два релейных шкафа на железнодорожных путях. В результате этого произошла задержка поездов. Инцидент случился на 336-м километре перегона Сафоново – Милохово.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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