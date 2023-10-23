Диверсанты подожгли ж/д оборудование у станции во Владимирской области
SHOT: Неизвестные подожгли ж/д оборудование во Владимирской области
В Волгоградской области неизвестные подожгли железнодорожное оборудование неподалёку от станции Ковров. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
По данным канала, диверсия произошла вчера вечером. Преступники подожгли шкаф, отвечающий за видеонаблюдение на путях, — он выгорел полностью, однако к задержкам поездов пожар не привёл.
О произошедшем в полицию сообщили очевидцы, которые и увидели горящий шкаф. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли там несколько бутылок из-под бензина. Сейчас ведётся поиск преступников.
Ранее Лайф писал, что в Смоленской области неизвестный поджёг два релейных шкафа на железнодорожных путях. В результате этого произошла задержка поездов. Инцидент случился на 336-м километре перегона Сафоново – Милохово.
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