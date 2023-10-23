Диверсанты подожгли ж/д оборудование у станции во Владимирской области

В Волгоградской области неизвестные подожгли железнодорожное оборудование неподалёку от станции Ковров. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

По данным канала, диверсия произошла вчера вечером. Преступники подожгли шкаф, отвечающий за видеонаблюдение на путях, — он выгорел полностью, однако к задержкам поездов пожар не привёл.

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы, которые и увидели горящий шкаф. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли там несколько бутылок из-под бензина. Сейчас ведётся поиск преступников.