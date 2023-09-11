В Белоруссии поймали диверсантов СБУ, планировавших пускать поезда под откос

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресекли деятельность трёх агентурных групп СБУ, которые были специально созданы для совершения диверсий и терактов в республике и России. Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

"КГБ Беларуси за одну только неделю с 26 августа этого года пресечена деятельность трёх агентурных групп... По заданию СБУ в Беларуси должна была произойти серия подрывов на железной дороге — в тот момент, когда бы шли пассажирские поезда", — говорится в публикации.

Там уточнили, что исполнителями являются завербованные жители Белоруссии. Так, 1 сентября в Гомельской области пограничники задержали человека, которые перешёл с Украины на белорусскую территорию. В ходе допроса выяснилось, что это агент военной разведки и СБУ Вячеслав Бородий, подготовленный боевик с позывным Мангуст. Он признался: проходил спецподготовку на базе учебного центра спецслужб Украины в Киевской области как боевик-террорист.

"Обучался минно-взрывному и стрелковому делу, топографии, использованию беспилотных летательных аппаратов. В последние годы работал егерем в приграничных районах... При задержании у него изъят пистолет SIG Sauer с глушителем и двумя снаряжёнными магазинами", — сообщается в статье.