Регион

Уведомления отключены

11 сентября, 11:55

В Белоруссии поймали диверсантов СБУ, планировавших пускать поезда под откос

КГБ Белоруссии задержал диверсантов СБУ при подготовке подрыва ж/д

<p>Задержанный агент СБУ с позывным Мангуст. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sbbytoday/95599" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"SB.BY Беларусь сегодня"</a></p>

Задержанный агент СБУ с позывным Мангуст. Обложка © Telegram / "SB.BY Беларусь сегодня"

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресекли деятельность трёх агентурных групп СБУ, которые были специально созданы для совершения диверсий и терактов в республике и России. Об этом сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

"КГБ Беларуси за одну только неделю с 26 августа этого года пресечена деятельность трёх агентурных групп... По заданию СБУ в Беларуси должна была произойти серия подрывов на железной дороге — в тот момент, когда бы шли пассажирские поезда", — говорится в публикации.

Там уточнили, что исполнителями являются завербованные жители Белоруссии. Так, 1 сентября в Гомельской области пограничники задержали человека, которые перешёл с Украины на белорусскую территорию. В ходе допроса выяснилось, что это агент военной разведки и СБУ Вячеслав Бородий, подготовленный боевик с позывным Мангуст. Он признался: проходил спецподготовку на базе учебного центра спецслужб Украины в Киевской области как боевик-террорист.

"Обучался минно-взрывному и стрелковому делу, топографии, использованию беспилотных летательных аппаратов. В последние годы работал егерем в приграничных районах... При задержании у него изъят пистолет SIG Sauer с глушителем и двумя снаряжёнными магазинами", — сообщается в статье.

Двое 18-летних ярославцев пытались сжечь телевышку по заданию украинских кураторов

Двое 18-летних ярославцев пытались сжечь телевышку по заданию украинских кураторов

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ сегодня задержали жителя Севастополя 1978 года рождения, который готовил теракт по приказу украинских спецслужб. Он общался с кураторами из Незалежной и по заданию военной разведки страны собирал информацию о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны РФ.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров