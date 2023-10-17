В Смоленской области неизвестный совершил диверсию на железной дороге

В Смоленской области неизвестный поджёг два релейных шкафа на железнодорожных путях. В результате этого произошла задержка поездов. Об этом сообщает SHOT. Инцидент произошёл на 336-м километре перегона Сафоново – Милохово.

Горящее оборудование обнаружили пожарные. Один из релейных шкафов был открыт, он полностью выгорел. Данное оборудование отвечало за светофоры на железнодорожных путях. Уточняется, что из-за случившегося задержка в движении пассажирских поездов составила менее 14 минут.

На месте происшествия, в 20 метрах от шкафа, нашли полиэтиленовый пакет с запахом горюче-смазочных материалов, фрагмент лакокрасочного покрытия, упаковку от еды и металлическую банку. На данный момент специалисты выясняют сумму ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.