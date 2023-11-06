Украинский БПЛА-разведчик "Фурия" упал у ж/д станции в Воронежской области

БПЛА-разведчик Украины "Фурия", оснащённый камерой, упал у одной из железнодорожных станций в Воронежской области. Об этом сообщил SHOT, опубликовав видео с места происшествия.

Упавший в Воронежской области БПЛА самолётного типа. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, аппарат обнаружил житель села Валентиновка в Кантемировском районе региона в пятом часу вечера пятого ноября. 42-летний мужчина гулял по лесу возле своего дома и около ж/д станции увидел на земле беспилотник самолётного типа.

Приехавшие к месту крушения специалисты выяснили, что аппарат является украинским БПЛА типа "Фурия", предназначенным для выполнения разведывательных задач, для которых он оснащён камерой. Первичный осмотр не выявил наличия взрывных устройств или взрывчатых веществ. Пострадавших и разрушений в результате его падения нет.