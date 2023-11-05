Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Брянской областью

Российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ нанести удар по объектам на территории Брянской области с помощью беспилотника самолётного типа. Объект сбит около 16:35 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении Министерства обороны.

Со своей стороны губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате провальной атаки нет. Сейчас на месте работают оперативные службы. По его словам, дрон был сбит над Стародубским муниципальным округом.