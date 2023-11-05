Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Брянской областью
МО РФ: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ нанести удар по объектам на территории Брянской области с помощью беспилотника самолётного типа. Объект сбит около 16:35 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении Министерства обороны.
Со своей стороны губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате провальной атаки нет. Сейчас на месте работают оперативные службы. По его словам, дрон был сбит над Стародубским муниципальным округом.
Ранее Лайф писал, что два украинских БПЛА были уничтожены над Курской областью. Глава региона Роман Старовойт призвал граждан сохранять спокойствие и рекомендовал жителям региона не трогать сбитые дроны и не приближаться к ним.
Shutterstock