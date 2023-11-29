В Дагестане подросток поджёг релейный шкаф, а после во всём признался родителям

В Дагестане 14-летний школьник поджёг железнодорожное оборудование, а после пришёл с повинной и во всём признался. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в ночь на понедельник вспыхнул релейный шкаф на станции Буйнакск. Огонь потушили, а на безопасность движения поездов ЧП не повлияло. На месте происшествия обнаружили пластиковую канистру с остатками бензина, а позже удалось найти и самого поджигателя. Им оказался ученик лицея из Буйнакска Темирбек И.

Подросток сам рассказал родителям о том, что натворил. Те отвели непутёвого сына в полицию, где он во всём сознался и в присутствии учителя и школьного психолога дал показания. При этом мальчик уверяет, что за поджог ему якобы никто не платил, он просто хотел немного подзаработать на сдаче чёрного и цветного металла.

Сейчас с семьёй работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Школьнику грозит 205-я статья УК РФ — террористический акт.