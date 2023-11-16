Ульяновского пятиклассника угрозами заставили устроить поджог у Императорского моста

Полицейские задержали пятиклассника, который пытался поджечь ж/д оборудование рядом с Императорским мостом в Ульяновске. Оказалось, что 12-летний мальчик действовал по указке украинских кураторов.

По информации SHOT, пятиклассник признался сотрудникам, что инструкции по поджогу релейного шкафа он получил в телеграме. В случае неповиновения неизвестные угрожали расправиться с родственниками, говорит парень. Пятиклассник не стоит на учёте в ПДН, его семья благополучная.