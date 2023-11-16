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16 ноября, 07:50

Ульяновского пятиклассника угрозами заставили устроить поджог у Императорского моста

В Ульяновске задержали школьника по подозрению в поджоге ж/д оборудования

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Полицейские задержали пятиклассника, который пытался поджечь ж/д оборудование рядом с Императорским мостом в Ульяновске. Оказалось, что 12-летний мальчик действовал по указке украинских кураторов.

По информации SHOT, пятиклассник признался сотрудникам, что инструкции по поджогу релейного шкафа он получил в телеграме. В случае неповиновения неизвестные угрожали расправиться с родственниками, говорит парень. Пятиклассник не стоит на учёте в ПДН, его семья благополучная.

Неизвестный облил горючим и поджёг релейный шкаф под Екатеринбургом

Неизвестный облил горючим и поджёг релейный шкаф под Екатеринбургом

А ранее Лайф рассказывал, что неизвестный устроил поджог возле ж/д вокзала в Дзержинске. Злоумышленник спалил два шкафа, которые служили для работы входного светофора на станции.

Дарья Нарыкова
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