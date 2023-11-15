Неизвестный устроил поджог возле ж/д вокзала в Дзержинске
Неизвестный совершил поджог возле ж/д вокзала в Дзержинске Нижегородской области, из-за этого три поезда были задержаны, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, около полуночи неизвестный пробрался к путям и спалил два шкафа, служивших для работы входного светофора на станции. В результате было нарушено движение поездов. Так, на 14 минут задержали поезд Нижний Новгород – Москва, на пять минут — "Ласточку", ехавшую в обратном направлении, на десять минут — товарный поезд.
Сейчас полиция разыскивает поджигателя.
А ранее неизвестный поджёг релейный шкаф на железной дороге у машиностроительного завода, который располагается рядом со станцией Монетная под Екатеринбургом. Поджигателя разыскивают. Ему грозит до пяти лет лишения свободы в колонии. Диверсия не повлияла на график движения поездов.
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