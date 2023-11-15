Неизвестный устроил поджог возле ж/д вокзала в Дзержинске

Неизвестный совершил поджог возле ж/д вокзала в Дзержинске Нижегородской области, из-за этого три поезда были задержаны, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, около полуночи неизвестный пробрался к путям и спалил два шкафа, служивших для работы входного светофора на станции. В результате было нарушено движение поездов. Так, на 14 минут задержали поезд Нижний Новгород – Москва, на пять минут — "Ласточку", ехавшую в обратном направлении, на десять минут — товарный поезд.

Сейчас полиция разыскивает поджигателя.