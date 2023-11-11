Ж/д пути под грузовым поездом в Рязани подорвали двумя СВУ с 6 кг взрывчатки

Взрыв на железной дороге в Рязани был устроен с использованием двух самодельных взрывных устройств (СВУ), каждое из которых содержало более трёх килограмм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По информации канала, СВУ, использованные для диверсии на рязанской станции Дягилево, не были оснащены возможностью дистанционного подрыва. Оба устройства заложили под шпалы на расстоянии десяти метров друг от друга. Они сдетонировали в момент наезда на них грузового состава. Железнодорожное полотно продолжают проверять на предмет наличия других СВУ.