Ж/д пути под грузовым поездом в Рязани подорвали двумя СВУ с 6 кг взрывчатки
SHOT: Ж/д пути в Рязани подорвали двумя СВУ — более 3 кг взрывчатки каждое
Сход вагонов в Рязанской области. Фото © t.me / SHOT
Взрыв на железной дороге в Рязани был устроен с использованием двух самодельных взрывных устройств (СВУ), каждое из которых содержало более трёх килограмм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
По информации канала, СВУ, использованные для диверсии на рязанской станции Дягилево, не были оснащены возможностью дистанционного подрыва. Оба устройства заложили под шпалы на расстоянии десяти метров друг от друга. Они сдетонировали в момент наезда на них грузового состава. Железнодорожное полотно продолжают проверять на предмет наличия других СВУ.
Напомним, взрыв на железной дороге в районе станции Дягилево произошёл сегодня утром. В результате ЧП, как писал Лайф, с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте.