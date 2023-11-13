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13 ноября, 07:18

Неизвестный облил горючим и поджёг релейный шкаф под Екатеринбургом

Неизвестный поджёг релейный шкаф на железной дороге у машиностроительного завода, который располагается рядом со станцией Монетная под Екатеринбургом, сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл 13 ноября. Сработали датчики на железнодорожном перегоне, в результате чего на место прибыли сотрудники экстренных служб. Оказалось, что облитое горючим оборудование сгорело, тогда как рядом находилось множество человеческих следов.

В настоящее время поджигателя разыскивают. Ему грозит до пяти лет лишения свободы в колонии. Отмечается, что диверсия не повлияла на график движения поездов.

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Ранее Лайф писал, что неизвестный спалил три релейных шкафа у станции между двумя аэропортами в Тюмени. Рядом с повреждённым оборудованием лежали тряпки, пропитанные горючим. Аналогичный инцидент произошёл в конце октября во Владимирской области. Там диверсанты подожгли шкаф, отвечающий за видеонаблюдение за железной дорогой.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Ян Поланин
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