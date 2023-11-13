Неизвестный облил горючим и поджёг релейный шкаф под Екатеринбургом
Неизвестный поджёг релейный шкаф на железной дороге у машиностроительного завода, который располагается рядом со станцией Монетная под Екатеринбургом, сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл 13 ноября. Сработали датчики на железнодорожном перегоне, в результате чего на место прибыли сотрудники экстренных служб. Оказалось, что облитое горючим оборудование сгорело, тогда как рядом находилось множество человеческих следов.
В настоящее время поджигателя разыскивают. Ему грозит до пяти лет лишения свободы в колонии. Отмечается, что диверсия не повлияла на график движения поездов.
Ранее Лайф писал, что неизвестный спалил три релейных шкафа у станции между двумя аэропортами в Тюмени. Рядом с повреждённым оборудованием лежали тряпки, пропитанные горючим. Аналогичный инцидент произошёл в конце октября во Владимирской области. Там диверсанты подожгли шкаф, отвечающий за видеонаблюдение за железной дорогой.