Пьяный судимый псих-наркоман пытался поджечь отделение полиции на Алтае

В Республике Алтай отделение полиции пытался поджечь пьяный ранее судимый наркоман, состоящий на учёте у психиатра. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера днём в селе Чемал. 36-летний Алексей хорошо подготовился и пришёл к отделу районного МВД с "сюрпризом" — взял несколько стеклянных бутылок с зажигательной смесью. Диверсант кинул их в здание, однако ожидаемого результата не случилось, оказались повреждены лишь облицовка здания, проводка, а также флаги России и Республики Алтай.

Сотрудники отдела оперативно потушили возгорание и задержали поджигателя. После проверки личности оказалось, что Алексей — инвалид второй группы и состоит на учёте у нарколога и психиатра. Также ранее в отношении его было возбуждено уголовное дело по ст. 228. К тому же в момент совершения преступления мужчина был пьян. Теперь ему грозит новый срок по статье за хулиганство — до семи лет лишения свободы.