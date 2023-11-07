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7 ноября, 05:30

Житель Морозовска пытался поджечь здание военкомата тремя коктейлями Молотова

<p>50-летний Иван Васильевич из города Морозовск. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59072" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

50-летний Иван Васильевич из города Морозовск. Обложка © t.me / SHOT

Житель Ростовской области пытался поджечь военкомат, но, как сообщает телеграм-канал SHOT, потерпел фиаско и уже скоро отправится в тюрьму.

Всё произошло в городе Морозовске. 50-летний Иван Васильевич вооружился тремя коктейлями Молотова и направился к зданию военного комиссариата на улице Коммунистической. На месте он метко швырнул "снаряды" в окно, но не тут-то было — бутылки с зажигательной смесью отскочили от сетки-рабицы и упали на землю. Зато самого поджигателя оперативно задержали полицейские. Теперь Ивану Васильевичу грозит до 20 лет тюрьмы.

В Магадане двое наркоманов подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб

В Магадане двое наркоманов подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб

А недавно случай с поджогом на территории военкомата произошёл во Владивостоке. Причём устроить пожар пытался не какой-нибудь бунтарь, и даже не зомбированный украинскими спецслужбами местный житель, а восьмилетний мальчик. Юноша поджёг гараж у здания военкомата и попытался сбежать, но тут же был пойман полицейскими. После задержания мальчик признался, что просто хотел похулиганить. Известно, что у него замедленное психическое развитие.

Максим Плетнёв
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