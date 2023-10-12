Двое наркозависимых жителей Магадана подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб, однако не смогли уйти от правосудия — их быстро вычислили сотрудники ФСБ. Кадры жёсткого задержания публикует SHOT.

В Магадане двое наркоманов подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, одной из поджигателей оказалась 20-летняя безработная девушка, которая пыталась купить наркотики в Сети. Она списалась с неизвестной, которая предложила подзаработать и пообещала 50 тысяч рублей за поджог военкомата. Недолго думая, та согласилась и взяла в напарники 34-летнего друга — такого же зависимого.

Подельники закупились тряпками, зажигалками и бутылками, из которых сделали коктейли Молотова. Поздним вечером они пришли к военкомату и бросили по бутылке в окно здания, а всё происходящее снимали на телефон для отчёта. Однако до конца задуманное злоумышленникам осуществить не удалось — пожарные оперативно ликвидировали пламя.