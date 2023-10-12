Регион

Уведомления отключены

12 октября, 08:27

В Магадане двое наркоманов подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб

Двое наркозависимых жителей Магадана подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб, однако не смогли уйти от правосудия — их быстро вычислили сотрудники ФСБ. Кадры жёсткого задержания публикует SHOT.

В Магадане двое наркоманов подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, одной из поджигателей оказалась 20-летняя безработная девушка, которая пыталась купить наркотики в Сети. Она списалась с неизвестной, которая предложила подзаработать и пообещала 50 тысяч рублей за поджог военкомата. Недолго думая, та согласилась и взяла в напарники 34-летнего друга — такого же зависимого.

Подельники закупились тряпками, зажигалками и бутылками, из которых сделали коктейли Молотова. Поздним вечером они пришли к военкомату и бросили по бутылке в окно здания, а всё происходящее снимали на телефон для отчёта. Однако до конца задуманное злоумышленникам осуществить не удалось — пожарные оперативно ликвидировали пламя.

Решил похулиганить: Третьеклассник поджёг территорию военкомата во Владивостоке

Решил похулиганить: Третьеклассник поджёг территорию военкомата во Владивостоке

Ранее Лайф рассказывал историю из Москвы, где мужчина хотел устроить грандиозный поджог военкомата, однако попался полицейским. Правоохранители остановили его автомобиль на дороге и поняли, что планируется нечто плохое, когда обнаружили в авто селитру, порох и керосин. Сам автовладелец в этот момент был крайне дёрганным, чем лишь усилил подозрения сотрудников.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Магаданская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров