В Магадане двое наркоманов подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб
Двое наркозависимых жителей Магадана подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб, однако не смогли уйти от правосудия — их быстро вычислили сотрудники ФСБ. Кадры жёсткого задержания публикует SHOT.
В Магадане двое наркоманов подожгли военкомат по приказу украинских спецслужб. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, одной из поджигателей оказалась 20-летняя безработная девушка, которая пыталась купить наркотики в Сети. Она списалась с неизвестной, которая предложила подзаработать и пообещала 50 тысяч рублей за поджог военкомата. Недолго думая, та согласилась и взяла в напарники 34-летнего друга — такого же зависимого.
Подельники закупились тряпками, зажигалками и бутылками, из которых сделали коктейли Молотова. Поздним вечером они пришли к военкомату и бросили по бутылке в окно здания, а всё происходящее снимали на телефон для отчёта. Однако до конца задуманное злоумышленникам осуществить не удалось — пожарные оперативно ликвидировали пламя.
Ранее Лайф рассказывал историю из Москвы, где мужчина хотел устроить грандиозный поджог военкомата, однако попался полицейским. Правоохранители остановили его автомобиль на дороге и поняли, что планируется нечто плохое, когда обнаружили в авто селитру, порох и керосин. Сам автовладелец в этот момент был крайне дёрганным, чем лишь усилил подозрения сотрудников.
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