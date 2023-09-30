Москвич вёз селитру и порох к военкомату в Москве, но доехал лишь до полиции

В Москве рядом с военкоматом Бутырского района остановлен автомобиль с селитрой, порохом и керосином. По данным SHOT, за рулём был 34-летний мужчина.

Водитель автомобиля Kia Optima заметно нервничал на посту Госавтоинспекции на улице Руставели, поэтому правоохранители попросили его выйти и предъявить содержимое рюкзака, лежащего рядом с ним на сиденье. Тут-то и обнаружился интересный набор бутылок, объяснить наличие которых мужчина не смог.

Силовики допускают, что в планах задержанного мог быть поджог военкомата. Проводится проверка на предмет связи с кураторами с Украины. Опасные вещества изъяты.