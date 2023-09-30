Москвич вёз селитру и порох к военкомату в Москве, но доехал лишь до полиции
SHOT: У военкомата в Москве остановлен автомобиль с порохом, селитрой и керосином
В Москве рядом с военкоматом Бутырского района остановлен автомобиль с селитрой, порохом и керосином. По данным SHOT, за рулём был 34-летний мужчина.
Водитель автомобиля Kia Optima заметно нервничал на посту Госавтоинспекции на улице Руставели, поэтому правоохранители попросили его выйти и предъявить содержимое рюкзака, лежащего рядом с ним на сиденье. Тут-то и обнаружился интересный набор бутылок, объяснить наличие которых мужчина не смог.
Силовики допускают, что в планах задержанного мог быть поджог военкомата. Проводится проверка на предмет связи с кураторами с Украины. Опасные вещества изъяты.
А ранее попал на видео самый нелепый поджог военкомата в Приморском крае: у 31-летнего горе-диверсанта получилось поджечь только свои штаны. Тушил их 51-летний подельник.
ТАСС / Владимир Баранов