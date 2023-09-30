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30 сентября, 19:36

Москвич вёз селитру и порох к военкомату в Москве, но доехал лишь до полиции

SHOT: У военкомата в Москве остановлен автомобиль с порохом, селитрой и керосином

В Москве рядом с военкоматом Бутырского района остановлен автомобиль с селитрой, порохом и керосином. По данным SHOT, за рулём был 34-летний мужчина.

Водитель автомобиля Kia Optima заметно нервничал на посту Госавтоинспекции на улице Руставели, поэтому правоохранители попросили его выйти и предъявить содержимое рюкзака, лежащего рядом с ним на сиденье. Тут-то и обнаружился интересный набор бутылок, объяснить наличие которых мужчина не смог.

Рыбный бизнесмен убедил студентку из Омска поджечь военкомат во Владивостоке

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Силовики допускают, что в планах задержанного мог быть поджог военкомата. Проводится проверка на предмет связи с кураторами с Украины. Опасные вещества изъяты.

А ранее попал на видео самый нелепый поджог военкомата в Приморском крае: у 31-летнего горе-диверсанта получилось поджечь только свои штаны. Тушил их 51-летний подельник.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Баранов

Лариса Сафронова
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