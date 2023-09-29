Самый нелепый поджог военкомата попал на видео: пламя охватило штаны диверсанта

Момент провальной атаки на военкомат в городе Артёме Приморского края попал на видео: на кадрах, которые публикует SHOT , у горе-диверсанта получилось поджечь только свои штаны.

31-летний житель Артёма бросил два коктейля Молотова в здание комиссариата. Обе бутылки отскочили от оконной решётки: вторая подожгла "пироману" штаны. Диверсанту пришлось бросить свою затею и срочно сбежать. Тушил его 51-летний подельник.

Как сообщал Лайф, инцидент произошёл накануне утром на улице Фрунзе. Злоумышленники швырнули в здание бутылки с зажигательной смесью, но пожара так и не случилось. Позже диверсанты-неудачники были задержаны, один из них ранее был судим за наркотики. Предварительно, поджигатели действовали по указанию украинских кураторов.