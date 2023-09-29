В Приморье задержаны пироманы-неудачники, которые пытались поджечь военкомат

Задержаны диверсанты-неудачники, которые пытались поджечь военкомат в Артёме Приморского края. Один из них ранее был судим за наркотики, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, два коктейля Молотова в здание военкомата бросили два товарища с фамилиями Лазовой и Гетман: первому 51 год, второму — 31. Предварительно, поджигатели действовали по указанию украинских кураторов. Следователи выясняют подробности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.