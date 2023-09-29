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29 сентября, 07:00

В Приморье задержаны пироманы-неудачники, которые пытались поджечь военкомат

<p>Задержанные в Приморье диверсанты. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/57533" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанные в Приморье диверсанты. Обложка © SHOT

Задержаны диверсанты-неудачники, которые пытались поджечь военкомат в Артёме Приморского края. Один из них ранее был судим за наркотики, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, два коктейля Молотова в здание военкомата бросили два товарища с фамилиями Лазовой и Гетман: первому 51 год, второму — 31. Предварительно, поджигатели действовали по указанию украинских кураторов. Следователи выясняют подробности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как сообщал Лайф, инцидент произошёл накануне утром на улице Фрунзе. Злоумышленники швырнули в здание бутылки с зажигательной смесью, но пожара так и не случилось: загорелась лишь малая часть оконной рамы, которая потухла сама.

Иван Косицын
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