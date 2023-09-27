Петербуржец пытался поджечь призывной пункт и попал на камеры
Неизвестный в Санкт-Петербурге кинул коктейль Молотова в призывной пункт
В Санкт-Петербурге неизвестный в капюшоне кинул коктейль Молотова в здание призывного пункта на улице Крупской. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Неизвестный кинул коктейль Молотова в призывной пункт в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
Случилось всё рано утром 27 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина достал из пакета бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджёг и метнул её в здание. После этого он быстро скрылся с места ЧП. Причём всё происходящее мужчина снял на телефон. Огонь быстро потух сам, так и не разгоревшись. Сейчас поджигателя ищут правоохранители.
Ранее неизвестный мужчина пытался поджечь военкомат во Владивостоке. Камеры сняли, как он облил стеклопакет горючей жидкостью, воспламенил и сбежал. Пламя потухло само.
Telegram / SHOT