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27 сентября, 07:17

Петербуржец пытался поджечь призывной пункт и попал на камеры

Неизвестный в Санкт-Петербурге кинул коктейль Молотова в призывной пункт

В Санкт-Петербурге неизвестный в капюшоне кинул коктейль Молотова в здание призывного пункта на улице Крупской. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Неизвестный кинул коктейль Молотова в призывной пункт в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Случилось всё рано утром 27 сентября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина достал из пакета бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджёг и метнул её в здание. После этого он быстро скрылся с места ЧП. Причём всё происходящее мужчина снял на телефон. Огонь быстро потух сам, так и не разгоревшись. Сейчас поджигателя ищут правоохранители.

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Ранее неизвестный мужчина пытался поджечь военкомат во Владивостоке. Камеры сняли, как он облил стеклопакет горючей жидкостью, воспламенил и сбежал. Пламя потухло само.

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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