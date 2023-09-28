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28 сентября, 04:18

Пироман-неудачник попытался поджечь военкомат в Артёме Приморского края

SHOT: Диверсант пытался поджечь военкомат в Артёме Приморского края

<p>Военкомат в городе Артёме Приморского края, который попытался поджечь диверсант. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57482" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Военкомат в городе Артёме Приморского края, который попытался поджечь диверсант. Обложка © t.me / SHOT

Неизвестный хотел поджечь военкомат в Артёме Приморского края, но его попытка потерпела неудачу. Как пишет SHOT, пламя едва охватило оконную раму помещения и потухло само.

Всё произошло сегодня, в 5 часов утра, на улице Фрунзе. Мужчина швырнул в здание бутылку с зажигательной смесью, но пожара так и не случилось: загорелась лишь малая часть оконной рамы, которая потухла сама.

На месте преступления были изъяты бутылки с зажигательной смесью и коробка. Самого пиромана ищет полиция.

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Оксана Попова
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