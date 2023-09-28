Пироман-неудачник попытался поджечь военкомат в Артёме Приморского края

Неизвестный хотел поджечь военкомат в Артёме Приморского края, но его попытка потерпела неудачу. Как пишет SHOT, пламя едва охватило оконную раму помещения и потухло само.

Всё произошло сегодня, в 5 часов утра, на улице Фрунзе. Мужчина швырнул в здание бутылку с зажигательной смесью, но пожара так и не случилось: загорелась лишь малая часть оконной рамы, которая потухла сама.

На месте преступления были изъяты бутылки с зажигательной смесью и коробка. Самого пиромана ищет полиция.