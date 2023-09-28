Пироман-неудачник попытался поджечь военкомат в Артёме Приморского края
SHOT: Диверсант пытался поджечь военкомат в Артёме Приморского края
Военкомат в городе Артёме Приморского края, который попытался поджечь диверсант. Обложка © t.me / SHOT
Неизвестный хотел поджечь военкомат в Артёме Приморского края, но его попытка потерпела неудачу. Как пишет SHOT, пламя едва охватило оконную раму помещения и потухло само.
Всё произошло сегодня, в 5 часов утра, на улице Фрунзе. Мужчина швырнул в здание бутылку с зажигательной смесью, но пожара так и не случилось: загорелась лишь малая часть оконной рамы, которая потухла сама.
На месте преступления были изъяты бутылки с зажигательной смесью и коробка. Самого пиромана ищет полиция.
Лайф писал о задержании "Рэмбо-диверсанта", голыми руками вырвавшего четыре трансформатора из релейного шкафа в подмосковном Подольске. Им оказался неоднократно судимый 24-летний житель Саратовской области.