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30 сентября, 05:21

Рыбный бизнесмен убедил студентку из Омска поджечь военкомат во Владивостоке

SHOT: Во Владивостоке за поджог военкомата задержали студентку из Омска

<p>24-летняя студентка из Омска, которую задержали во Владивостоке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57590" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

24-летняя студентка из Омска, которую задержали во Владивостоке. Обложка © t.me / SHOT

Стражи правопорядка Приморского края задержали 24-летнюю студентку из Омска за поджог военкомата во Владивостоке. Как передаёт телеграм-канал SHOT, девушку поймали во дворе её дома спустя три дня после совершения преступления.

По данным канала, талантливая студентка училась сначала в омском техникуме, после чего перевелась в Лесозаводский индустриальный колледж. Она занимала призовые места на соревнованиях по профмастерству, и её судьба могла сложиться иначе, если бы не знакомство с приморским предпринимателем по имени Манап, который продавал рыбу.

Весте с другом Андреем они попросили девушку снять на камеру, как поджигают военкомат. В результате мужчины совершили преступление в Первомайском районе Владивостока в ночь на 26 сентября. Стоит отметить, что стражи правопорядка уже установили всех участников этого действа и также поймали предпринимателя. Найти осталось только Андрея.

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Ранее Лайф сообщал, что во Владивостоке неизвестный мужчина попытался поджечь здание военкомата, сейчас злоумышленника ищут. Результат действий мужчины утром обнаружили сотрудники, увидев сгоревшее и оплавленное пластиковое окно.

Андрей Соловьёв
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