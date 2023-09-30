Рыбный бизнесмен убедил студентку из Омска поджечь военкомат во Владивостоке
SHOT: Во Владивостоке за поджог военкомата задержали студентку из Омска
24-летняя студентка из Омска, которую задержали во Владивостоке. Обложка © t.me / SHOT
Стражи правопорядка Приморского края задержали 24-летнюю студентку из Омска за поджог военкомата во Владивостоке. Как передаёт телеграм-канал SHOT, девушку поймали во дворе её дома спустя три дня после совершения преступления.
По данным канала, талантливая студентка училась сначала в омском техникуме, после чего перевелась в Лесозаводский индустриальный колледж. Она занимала призовые места на соревнованиях по профмастерству, и её судьба могла сложиться иначе, если бы не знакомство с приморским предпринимателем по имени Манап, который продавал рыбу.
Весте с другом Андреем они попросили девушку снять на камеру, как поджигают военкомат. В результате мужчины совершили преступление в Первомайском районе Владивостока в ночь на 26 сентября. Стоит отметить, что стражи правопорядка уже установили всех участников этого действа и также поймали предпринимателя. Найти осталось только Андрея.
Ранее Лайф сообщал, что во Владивостоке неизвестный мужчина попытался поджечь здание военкомата, сейчас злоумышленника ищут. Результат действий мужчины утром обнаружили сотрудники, увидев сгоревшее и оплавленное пластиковое окно.