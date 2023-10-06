Решил похулиганить: Третьеклассник поджёг территорию военкомата во Владивостоке

Очередной случай поджога военкомата произошёл во Владивостоке. На этот раз поджигателем оказался восьмилетний мальчик, который "решил похулиганить". Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

По данным канала, школьник пришёл к военкомату на улице Черёмуховой и поджёг гараж, расположенный на его территории. После инцидента он хотел убежать, но не успел: его поймали полицейские прямо на месте преступления.

Помощь пожарных в тушении не понадобилась: огонь потух сам. Незначительные повреждения получила лишь мебель, которая находилась в гараже.

Говоря о мотивах поступка, мальчик заявил, что просто захотел похулиганить. Известно, что у него замедленное психическое развитие. На 41-летнюю мать третьеклассника составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".