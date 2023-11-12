23-летний житель Коломны "для себя" фотографировал воинскую часть и отправлял на Украину

В Подмосковье поймали парня, планировавшего поджечь воинскую часть. Как пишет SHOT, в ходе проверки выяснилось, что задержанный вёл переписку с украинскими кураторами.

Всё произошло накануне в Коломне. Подозрительного 23-летнего юношу заметили у воинской части. Он ходил вокруг и пытался незаметно сфотографировать объект с разных ракурсов. В его телефоне помимо самих фотографий обнаружили скриншоты с геолокацией части.

Парень тут же начал оправдываться, что это "для себя", а сам он "просто гулял", но полицейские в легенду не поверили и отправились к задержанному в гости. На домашнем компьютере они нашли переписку с украинскими кураторами, которые обещали денежное вознаграждение за данные о расположении части и её поджог. Причём орудие несостоявшегося преступления — коктейли Молотова — парень хранил в своей же квартире.

В ходе обысков у диверсанта изъяли пять мобильных телефонов и два системных блока от компьютера. Самого его на всякий случай отправили в ИВС. Идёт проверка.