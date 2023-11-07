В Сызрани арестован 15-летний ученик, который планировал из мести взорвать школу

В Сызрани 15-летний подросток собирался поджечь школу, чтобы отомстить одноклассникам, но был вовремя пойман правоохранителями. О случившемся пишет СУ СК по Самарской области.

"С августа 2023 года по 1 ноября 2023 года у подозреваемого после просмотра видеозаписей в сети Интернет об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, возник преступный умысел, направленный на совершение террористического акта", — уточнили в ведомстве.

1 ноября школьник был задержан за подготовку поджога школы. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, при обыске в его доме найдены: шесть бутылок коктейля Молотова, три литра ацетона, олифа, алюминиевая пудра, селитра и сера. Всё это подросток купил сам с целью сжечь учебное заведение, чтобы "свести счёты с одноклассниками и учителями". На допросе подозреваемый сознался в своих намерениях, он арестован.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Сегодня суд отправил школьника под арест. В силу несовершеннолетия ему может грозить только шесть лет тюрьмы.