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7 ноября, 14:34

В Сызрани арестован 15-летний ученик, который планировал из мести взорвать школу

<p>Найденные горючие вещества у подростка в Сызрани. Фото © T.me / <a href="https://t.me/Hinshtein/4728" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Хинштейн</a></p>

Найденные горючие вещества у подростка в Сызрани. Фото © T.me / Александр Хинштейн

В Сызрани 15-летний подросток собирался поджечь школу, чтобы отомстить одноклассникам, но был вовремя пойман правоохранителями. О случившемся пишет СУ СК по Самарской области.

"С августа 2023 года по 1 ноября 2023 года у подозреваемого после просмотра видеозаписей в сети Интернет об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, возник преступный умысел, направленный на совершение террористического акта", — уточнили в ведомстве.

1 ноября школьник был задержан за подготовку поджога школы. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, при обыске в его доме найдены: шесть бутылок коктейля Молотова, три литра ацетона, олифа, алюминиевая пудра, селитра и сера. Всё это подросток купил сам с целью сжечь учебное заведение, чтобы "свести счёты с одноклассниками и учителями". На допросе подозреваемый сознался в своих намерениях, он арестован.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Сегодня суд отправил школьника под арест. В силу несовершеннолетия ему может грозить только шесть лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что 50-летний мужчина вооружился тремя коктейлями Молотова и направился к зданию военного комиссариата на улице Коммунистической. На месте он метко швырнул "снаряды" в окно, но бутылки отскочили от сетки-рабицы и упали на землю. Зато самого поджигателя оперативно задержали полицейские.

Татьяна Миссуми
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