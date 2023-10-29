В Москве школьник пообещал расстрелять одноклассников, обозвавших его мать

По данным телеграм-канала, одиннадцатиклассник в школьном чате утверждал, что расстреляет своих обидчиков после осенних каникул. Большая часть класса приняла его слова за шутку, однако некоторые ребята испугались и удалили свои сообщения с оскорблениями, после чего доложили обо всём директору учебного заведения, а тот — в полицию. Правоохранители поговорили с подростком и установили личности школьников, которые на протяжении долгого времени буллили молодого человека и оскорбили его мать. Известно, что парень, которого затравили, растёт в полной семье, на учёте не состоит, а его мать работает преподавателем. По факту случившегося проводится проверка.