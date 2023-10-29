В Москве школьник пообещал расстрелять одноклассников, обозвавших его мать
SHOT: В Москве подросток пообещал убить одноклассников, оскорбивших его мать
В Тимирязевском районе Москвы 17-летний подросток, над которым издеваются в школе, пообещал расстрелять четырёх одноклассников, обозвавших его мать шлюхой. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, одиннадцатиклассник в школьном чате утверждал, что расстреляет своих обидчиков после осенних каникул. Большая часть класса приняла его слова за шутку, однако некоторые ребята испугались и удалили свои сообщения с оскорблениями, после чего доложили обо всём директору учебного заведения, а тот — в полицию. Правоохранители поговорили с подростком и установили личности школьников, которые на протяжении долгого времени буллили молодого человека и оскорбили его мать. Известно, что парень, которого затравили, растёт в полной семье, на учёте не состоит, а его мать работает преподавателем. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что сын актёра Владимира Епифанцева стал жертвой буллинга в элитной московской школе. К делу даже подключился СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации.
Shutterstock