В Приморье разгорелся скандал после установки камер видеонаблюдения в туалетах школы

В городе Большой Камень Приморского края установили камеры видеонаблюдения в туалетах местной школы № 1. Решение об этом учителя и руководство учреждения приняли самостоятельно, без участия родителей. В школе уточнили, что это было сделано для безопасности, так как в уборных бывали случаи травли, курения и порчи имущества.

В школе города Большой Камень Приморского края установили камеры в туалетах. Видео © Telegram / RT на русском

"По вопросу незаконной установки камер видеонаблюдения в туалетах МБОУ СОШ № 1 была проведена проверка. Камеры были установлены администрацией школы в целях профилактики буллинга, употребления наркотических средств и психотропных веществ, табакокурения", — сообщил представитель регионального Минобразования в беседе с РИА "Новости".

Представитель ведомства указал, что учащихся предупреждали об изменениях. По словам директора школы, устройства установлены таким образом, что ребёнка почти не видно в кабинке — только голову, если там находится высокий ученик. В региональном Минобразования уточнили, что, по данным на 26 октября, не поступило ни одной жалобы от родителей или школьников по поводу камер. На текущий момент их отключили. Вопрос о целесообразности камер в туалете будет решаться в управляющем совете школы. По данным RT, в школе побывали сотрудники прокуратуры, однако никаких претензий пока не выдвинуто.