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27 октября, 09:54

В Приморье разгорелся скандал после установки камер видеонаблюдения в туалетах школы

В одной из школ в Приморье установили камеры видеонаблюдения в туалетах

<p>В школе № 1 в городе Большой Камень установили камеры в туалетах. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/c/1573419726/243826" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT на русском</a></p>

В школе № 1 в городе Большой Камень установили камеры в туалетах. Обложка © Telegram / RT на русском

В городе Большой Камень Приморского края установили камеры видеонаблюдения в туалетах местной школы № 1. Решение об этом учителя и руководство учреждения приняли самостоятельно, без участия родителей. В школе уточнили, что это было сделано для безопасности, так как в уборных бывали случаи травли, курения и порчи имущества.

В школе города Большой Камень Приморского края установили камеры в туалетах. Видео © Telegram / RT на русском

"По вопросу незаконной установки камер видеонаблюдения в туалетах МБОУ СОШ № 1 была проведена проверка. Камеры были установлены администрацией школы в целях профилактики буллинга, употребления наркотических средств и психотропных веществ, табакокурения", — сообщил представитель регионального Минобразования в беседе с РИА "Новости".

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Представитель ведомства указал, что учащихся предупреждали об изменениях. По словам директора школы, устройства установлены таким образом, что ребёнка почти не видно в кабинке — только голову, если там находится высокий ученик. В региональном Минобразования уточнили, что, по данным на 26 октября, не поступило ни одной жалобы от родителей или школьников по поводу камер. На текущий момент их отключили. Вопрос о целесообразности камер в туалете будет решаться в управляющем совете школы. По данным RT, в школе побывали сотрудники прокуратуры, однако никаких претензий пока не выдвинуто.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в школе № 32 в Новосибирске придумали необычный способ борьбы с парением вейпов среди учащихся — тщательный обыск. Учитель биологии вызвалась обшаривать посетителей мужского туалета. Педагог выставила парней у стены, перекрыла собой выход и начала подзывать по одному.

Илья Суриков
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