"Стоять! Вейп имеется?": Учитель новосибирской школы шмонает учеников в туалете в поисках "парилок"

В школе № 32 в Новосибирске придумали необычный способ борьбы с парением вейпов среди учащихся — тщательный обыск. Как пишет Mash Siberia, обшаривать посетителей мужского туалета вызвалась учитель биологии: выставила парней у стены, перекрыла собой выход и начала подзывать по одному.

Учитель новосибирской школы обшаривает карманы учеников в поисках "парилок". Видео © VK / "Новосибирск"

"Стоять! Вейп имеется? Карманы все показывай", — приказывает женщина.

По словам учащихся, такое происходит каждую перемену. Если у школьника что-то находят, его маму вызывают в школу, но не говорят, каким образом обнаружили "парилки". Их, к слову, отправляют прямиком к директору.