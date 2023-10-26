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26 октября, 08:41

"Стоять! Вейп имеется?": Учитель новосибирской школы шмонает учеников в туалете в поисках "парилок"

В Новосибирске школьников начали обыскивать в туалетах на предмет вейпов

В школе № 32 в Новосибирске придумали необычный способ борьбы с парением вейпов среди учащихся — тщательный обыск. Как пишет Mash Siberia, обшаривать посетителей мужского туалета вызвалась учитель биологии: выставила парней у стены, перекрыла собой выход и начала подзывать по одному.

Учитель новосибирской школы обшаривает карманы учеников в поисках "парилок". Видео © VK / "Новосибирск"

"Стоять! Вейп имеется? Карманы все показывай", — приказывает женщина.

По словам учащихся, такое происходит каждую перемену. Если у школьника что-то находят, его маму вызывают в школу, но не говорят, каким образом обнаружили "парилки". Их, к слову, отправляют прямиком к директору.

Онколог рассказала, как вейпы могут повреждать ДНК

Онколог рассказала, как вейпы могут повреждать ДНК

А в Томске школьник случайно устроил взрыв прямо в стенах образовательного учреждения. У него в портфеле "хлопнул" аккумулятор для вейпа. Теперь с его родителями общаются полицейские.

Обложка ©

VK / "Новосибирск"

Матвей Константинов
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