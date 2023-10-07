Онколог рассказала, как вейпы могут повреждать ДНК
Онколог Марьенко предупредила о связи вейпов и рака лёгких
Тема вейпинга и его вреда для организма человека ещё до конца не изучена, однако медики уже бьют тревогу и предупреждают о большом риске возникновения рака лёгких и ротовой полости. Об этом в беседе с RT рассказала заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге врач-онколог Анастасия Марьенко.
По её словам, в табачном дыме содержится большое количество свободных радикалов, которые при проникновении в дыхательные пути нарушают баланс между оксидантами и антиоксидантами в организме. В результате это грозит высвобождением воспалительных медиаторов и повреждением клеточной мембраны лёгочной ткани.
"Такое повреждение может иметь серьёзные последствия и способствовать развитию хронических заболеваний дыхательной системы, таких как хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и рак лёгкого. Всё это можно сказать и про электронные курительные устройства", — подчеркнула специалист.
Кому-то на первый взгляд ингредиенты жидкостей для вейпов могут показаться безопасными, однако на самом деле это не так: при нагревании они способны превращаться в другие соединения, которые повреждают ДНК и способствуют развитию онкологических заболеваний. К тому же при курении электронных сигарет в организм поступает ещё больше вредных веществ из-за отсутствия фильтров, добавила онколог.
Ранее Лайф уже предупреждал читателей о серьёзных последствиях курения вейпов. Например, содержащиеся в них химические соединения крайне влияют на здоровье полости рта и могут привести к образованию кариеса и даже выпадению зубов, а у молодых курильщиков и вовсе повышает риск инсульта.
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