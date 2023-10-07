Регион

Уведомления отключены

7 октября, 05:34

Онколог рассказала, как вейпы могут повреждать ДНК

Онколог Марьенко предупредила о связи вейпов и рака лёгких

Тема вейпинга и его вреда для организма человека ещё до конца не изучена, однако медики уже бьют тревогу и предупреждают о большом риске возникновения рака лёгких и ротовой полости. Об этом в беседе с RT рассказала заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге врач-онколог Анастасия Марьенко.

По её словам, в табачном дыме содержится большое количество свободных радикалов, которые при проникновении в дыхательные пути нарушают баланс между оксидантами и антиоксидантами в организме. В результате это грозит высвобождением воспалительных медиаторов и повреждением клеточной мембраны лёгочной ткани.

"Такое повреждение может иметь серьёзные последствия и способствовать развитию хронических заболеваний дыхательной системы, таких как хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и рак лёгкого. Всё это можно сказать и про электронные курительные устройства", — подчеркнула специалист.

Кому-то на первый взгляд ингредиенты жидкостей для вейпов могут показаться безопасными, однако на самом деле это не так: при нагревании они способны превращаться в другие соединения, которые повреждают ДНК и способствуют развитию онкологических заболеваний. К тому же при курении электронных сигарет в организм поступает ещё больше вредных веществ из-за отсутствия фильтров, добавила онколог.

Медик озвучила один из признаков поражения лёгких, вызванного вейпами

Медик озвучила один из признаков поражения лёгких, вызванного вейпами

Ранее Лайф уже предупреждал читателей о серьёзных последствиях курения вейпов. Например, содержащиеся в них химические соединения крайне влияют на здоровье полости рта и могут привести к образованию кариеса и даже выпадению зубов, а у молодых курильщиков и вовсе повышает риск инсульта.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров