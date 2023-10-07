Онколог рассказала, как вейпы могут повреждать ДНК

Тема вейпинга и его вреда для организма человека ещё до конца не изучена, однако медики уже бьют тревогу и предупреждают о большом риске возникновения рака лёгких и ротовой полости. Об этом в беседе с RT рассказала заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге врач-онколог Анастасия Марьенко.

По её словам, в табачном дыме содержится большое количество свободных радикалов, которые при проникновении в дыхательные пути нарушают баланс между оксидантами и антиоксидантами в организме. В результате это грозит высвобождением воспалительных медиаторов и повреждением клеточной мембраны лёгочной ткани.

"Такое повреждение может иметь серьёзные последствия и способствовать развитию хронических заболеваний дыхательной системы, таких как хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и рак лёгкого. Всё это можно сказать и про электронные курительные устройства", — подчеркнула специалист.

Кому-то на первый взгляд ингредиенты жидкостей для вейпов могут показаться безопасными, однако на самом деле это не так: при нагревании они способны превращаться в другие соединения, которые повреждают ДНК и способствуют развитию онкологических заболеваний. К тому же при курении электронных сигарет в организм поступает ещё больше вредных веществ из-за отсутствия фильтров, добавила онколог.