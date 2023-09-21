Любителям вейпов посоветовали готовиться к выпадению зубов

Содержащиеся в вейпах химические соединения пагубно влияют на здоровье полости рта. Частое курение электронных устройств способно привести не только к появлению кариеса, но и к выпадению зубов, предупредила стоматолог-терапевт Алина Болатаева.

"Ежедневное курение вейпов может привести к изменениям пародонта. Результатом этого может стать довольно быстро прогрессирующий пародонтит и, как следствие, выпадение зубов в последующем", — рассказала врач.

Входящие в состав жидкостей для вейпов красители, пропиленгликоль, глицерин и подсластители ослабляют эмаль, лишая её минералов. Усугубляет ситуацию снижение количества выделяемой слюны, в результате чего концентрация бактерий резко возрастает, отметила специалист.