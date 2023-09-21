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21 сентября, 01:23

Любителям вейпов посоветовали готовиться к выпадению зубов

Стоматолог Болатаева: Частое курение вейпов может обернуться потерей зубов

Содержащиеся в вейпах химические соединения пагубно влияют на здоровье полости рта. Частое курение электронных устройств способно привести не только к появлению кариеса, но и к выпадению зубов, предупредила стоматолог-терапевт Алина Болатаева.

"Ежедневное курение вейпов может привести к изменениям пародонта. Результатом этого может стать довольно быстро прогрессирующий пародонтит и, как следствие, выпадение зубов в последующем", — рассказала врач.

Входящие в состав жидкостей для вейпов красители, пропиленгликоль, глицерин и подсластители ослабляют эмаль, лишая её минералов. Усугубляет ситуацию снижение количества выделяемой слюны, в результате чего концентрация бактерий резко возрастает, отметила специалист.

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"Окружающая среда становится для них более питательной, естественная гигиена затрудняется. При этом всём значительно истончается защитная плёнка из компонентов слюны и минералов, которая обычно находится на поверхности эмали. Всё это в совокупности способствует быстрому развитию кариеса", — поделилась Болатаева с "Газетой.ru".

По мнению медиков, вейпы представляют угрозу не только для зубов, но и для всего организма. В частности, частое курение электронных сигарет может вызвать рак, привести к поражению лёгких и даже спровоцировать инсульт.

Обложка ©

Unsplash / Duncan Shaffer

Илья Пушкарев
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