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25 августа, 14:59

В Кемерове 16-летняя студентка умерла на улице, обкурившись вейпом

В Кемерове нашли тело 16-летней студентки, злоупотребившей вейпом

В одном из дворов Кемерова нашли тело несовершеннолетней. По данным Mash, соседка обнаружила 16-летнюю студентку городского коммунально-строительного техникума ещё живой и попыталась оказать ей первую помощь, однако прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Подчёркивается, что рядом с телом девушки лежал вейп и почти пустой бутылёк из-под жидкости для парения, который уже отправили на экспертизу. Известно, что она жила с папой, бабушкой и дедушкой, на учётах не состояла и характеризовалась положительно. Предварительно, именно злоупотребление вейпом могло стать причиной смерти девушки.

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Другой несовершеннолетний любитель "попарить" умер в Новой Москве. Там 16-летний подросток принял ванну, не выпуская изо рта электронную сигарету. На следующий день его бездыханное тело нашли родственники.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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