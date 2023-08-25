В Кемерове 16-летняя студентка умерла на улице, обкурившись вейпом
В Кемерове нашли тело 16-летней студентки, злоупотребившей вейпом
В одном из дворов Кемерова нашли тело несовершеннолетней. По данным Mash, соседка обнаружила 16-летнюю студентку городского коммунально-строительного техникума ещё живой и попыталась оказать ей первую помощь, однако прибывшие на место врачи констатировали смерть.
Подчёркивается, что рядом с телом девушки лежал вейп и почти пустой бутылёк из-под жидкости для парения, который уже отправили на экспертизу. Известно, что она жила с папой, бабушкой и дедушкой, на учётах не состояла и характеризовалась положительно. Предварительно, именно злоупотребление вейпом могло стать причиной смерти девушки.
Другой несовершеннолетний любитель "попарить" умер в Новой Москве. Там 16-летний подросток принял ванну, не выпуская изо рта электронную сигарету. На следующий день его бездыханное тело нашли родственники.
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