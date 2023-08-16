В Новой Москве подростка нашли мёртвым, когда он совместил горячую ванну и вейп

В Новой Москве при странных обстоятельствах умер 16-летний заядлый любитель вейпов. Как сообщает SHOT, подростку стало плохо после принятия горячей ванны, где он по привычке не вынимал изо рта электронную сигарету.

Вскоре после водных процедур парню стало плохо, его стошнило. Подросток поставил у кровати таз и лёг спать. В шестом часу утра перед тем, как уйти на работу, тётя проверила племянника, он дышал. А уже в двенадцатом часу дня ей позвонила дочь, которая находилась с ним в одной квартире, и сказала, что юноша не просыпается. На место тут же вызвали скорую, врачи которой лишь констатировали смерть.

По данным телеграм-канала, девятиклассник воспитывался без отца и очень любил электронные сигареты: в прошлом году его даже поставили на учёт в КДН за парение вейпа в общественном месте. Точную причину гибели установят судмедэксперты.