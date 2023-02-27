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27 февраля, 09:16

Передозировка при вейпинге: 5 симптомов и убийственная для подростка доза

Врач Гамбарян назвала передозировку причиной гибели юных вейперов

Зависимость от вейпов формируется быстрее, чем от сигарет, при этом именно молодёжь рискует умереть от "болезни вейперов" EVALI — повреждения лёгких, связанного с употреблением электронных сигарет или вейпов. Об этом "Газете.ru" рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

"Смертельная доза никотина — около одного миллиграмма на килограмм массы тела. Чтобы получить передозировку никотина при курении обычных сигарет, подростку придётся выкурить несколько пачек, что он вряд ли сделает. С помощью вейпа же этот рубеж преодолеть гораздо проще", объяснила она.

Вейпы вкусно пахнут, мягче ощущаются во рту, поэтому подростки легко подсаживаются на них, хотя там содержится синтетический никотин, который более токсичен, быстрее усваивается и формирует зависимость, отметила медик. А если устройство неисправно и протекает, то жидкость попадает в рот каплями, что ещё больше усугубляет проблему.

В результате у курильщика развивается "болезнь вейперов", напоминающая по симптомам пневмонию — одышка, боли в груди, кашель, температура и резкое похудение, предупредила Гамбарян. В лёгких скапливаются маслянистые вещества, среди них ацетат витамина Е, ароматизаторы и глицерин, необходимый для образования пара.

EVALI уже стала причиной смертей в США. За 2019–2020 годы в стране зафиксировано 2800 госпитализаций с дыхательной недостаточностью и 68 летальных исходов. В России первый случай болезни описан в 2021 году, отметила доктор. В группе риска находятся молодые люди, ведь дыхательная функция развивается до 21 года, поэтому пристрастие к вейпам может привести к плачевным последствиям, продолжила Гамбарян. И даже при редкой увлечённости не избежать проблем.

"Вейпинг, как и курение, приводит к атеросклерозу, внутрисосудистому воспалению, тромбозам и развитию опосредованных этими состояниями заболеваний, включая инфаркты и инсульты", предупредила собеседница издания.

Wildberries запретит продавать на маркетплейсе вейпы и курительные смеси

Wildberries запретит продавать на маркетплейсе вейпы и курительные смеси

Лайф рассказывал, что инициативу о запрете вейпов, с которой ранее выступали в Госдуме, поддержал Роспотребнадзор. Аналогичную позицию высказали и в Минздраве. При этом в России с 1 марта увеличатся ставки акцизов на сигареты, папиросы (2%), жидкости для вейпов и нагреваемый табак, что должно притормозить распространение продукции среди подростков.

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Татьяна Миссуми
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