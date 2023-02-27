Передозировка при вейпинге: 5 симптомов и убийственная для подростка доза

Зависимость от вейпов формируется быстрее, чем от сигарет, при этом именно молодёжь рискует умереть от "болезни вейперов" EVALI — повреждения лёгких, связанного с употреблением электронных сигарет или вейпов. Об этом "Газете.ru" рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

"Смертельная доза никотина — около одного миллиграмма на килограмм массы тела. Чтобы получить передозировку никотина при курении обычных сигарет, подростку придётся выкурить несколько пачек, что он вряд ли сделает. С помощью вейпа же этот рубеж преодолеть гораздо проще", — объяснила она.

Вейпы вкусно пахнут, мягче ощущаются во рту, поэтому подростки легко подсаживаются на них, хотя там содержится синтетический никотин, который более токсичен, быстрее усваивается и формирует зависимость, отметила медик. А если устройство неисправно и протекает, то жидкость попадает в рот каплями, что ещё больше усугубляет проблему.

В результате у курильщика развивается "болезнь вейперов", напоминающая по симптомам пневмонию — одышка, боли в груди, кашель, температура и резкое похудение, предупредила Гамбарян. В лёгких скапливаются маслянистые вещества, среди них ацетат витамина Е, ароматизаторы и глицерин, необходимый для образования пара.

EVALI уже стала причиной смертей в США. За 2019–2020 годы в стране зафиксировано 2800 госпитализаций с дыхательной недостаточностью и 68 летальных исходов. В России первый случай болезни описан в 2021 году, отметила доктор. В группе риска находятся молодые люди, ведь дыхательная функция развивается до 21 года, поэтому пристрастие к вейпам может привести к плачевным последствиям, продолжила Гамбарян. И даже при редкой увлечённости не избежать проблем.