Сын актёра Епифанцева стал жертвой буллинга в московской школе, пострадали и другие ученики

Сын актёра Владимира Епифанцева оказался жертвой буллинга в школе в Москве. Над мальчиком издевается сын председателя Российско-Израильского делового совета Рената Ягудаева. По информации SHOT, инцидент произошёл в элитной школе имени Мигеля Эрнандеса в Пресненском районе столицы.

Сын председателя Российско-Израильского делового совета Рената Ягудаева дерётся с учеником элитной школы. Видео © t.me / SHOT

Уточняется, что зачинщиком школьного конфликта является Ягудаев-младший. Семиклассник совершенно не ладит с другими учениками. По словам его сверстников, школьник постоянно провоцирует драки: оскорбляет, плюётся и ведёт себя весьма неуважительно. Стало известно, что подросток разбил голову одному из учеников. Пострадавший попал в больницу с сотрясением. Данный инцидент попал на видео. При этом Ягудаев-старший стоял рядом и поддерживал отпрыска во время драки.

Кроме того, агрессивный школьник попытался обидеть одну из учениц. За неё заступились ученики девятого класса во главе с сыном Епифанцева. Он позже тоже попал под горячую руку Ягудаева-младшего. Адекватного диалога с Ягудаевым-старшим, по словам других родителей, не получается. Председатель Российско-Израильского делового совета написал заявления на тех, с кем дрался его ребёнок (около десяти человек). Матери учеников ответили встречным коллективным заявлением. Они также обратились за помощью к главному раввину России Берлу Лазару. Начались массовые походы в полицию. Актёр Епифанцев ходил на опрос со своим сыном.

К слову, в эту школу Ягудаев-младший перешёл в начале прошлого года. Из предыдущего образовательного учреждения его выгнали из-за драки. Сейчас к делу подключился СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации.