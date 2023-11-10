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10 ноября, 06:03

В Асбесте пенсионерка подожгла поликлинику, перепутав её с военкоматом

<p>Военкомат в городе Асбест Свердловской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59190?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Военкомат в городе Асбест Свердловской области. Обложка © t.me / SHOT

Жительница Асбеста Свердловской области по заданию украинских мошенников собиралась поджечь военкомат, но подожгла поликлинику, сообщает SHOT.

Инцидент произошёл на улице Чкалова. 69-летняя пенсионерка подожгла дверь медучреждения, предварительно облив её бензином. Возгорание удалось оперативно потушить охранникам.

Оказалось, что женщина пошла на этот шаг из-за украинских мошенников, которые сообщили, что на её имя якобы взяты кредиты, избавиться от которых можно, выполнив условие — поджог военкомата. Жительнице Асбеста оплатили такси до места назначения, однако она перепутала сторону улицы, в результате чего подожгла другое здание.

В настоящее время поджигательница задержана. Её допрашивают.

Похожий на СВУ предмет нашли у здания военкомата на юго-западе Москвы

Похожий на СВУ предмет нашли у здания военкомата на юго-западе Москвы

Ранее Лайф писал, что житель Морозовска пытался поджечь здание военкомата тремя коктейлями Молотова. Его задержали. Скоро он отправиться в тюрьму.

Ян Поланин
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