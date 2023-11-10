В Асбесте пенсионерка подожгла поликлинику, перепутав её с военкоматом

Оказалось, что женщина пошла на этот шаг из-за украинских мошенников, которые сообщили, что на её имя якобы взяты кредиты, избавиться от которых можно, выполнив условие — поджог военкомата. Жительнице Асбеста оплатили такси до места назначения, однако она перепутала сторону улицы, в результате чего подожгла другое здание.