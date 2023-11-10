В Асбесте пенсионерка подожгла поликлинику, перепутав её с военкоматом
Военкомат в городе Асбест Свердловской области. Обложка © t.me / SHOT
Жительница Асбеста Свердловской области по заданию украинских мошенников собиралась поджечь военкомат, но подожгла поликлинику, сообщает SHOT.
Инцидент произошёл на улице Чкалова. 69-летняя пенсионерка подожгла дверь медучреждения, предварительно облив её бензином. Возгорание удалось оперативно потушить охранникам.
Оказалось, что женщина пошла на этот шаг из-за украинских мошенников, которые сообщили, что на её имя якобы взяты кредиты, избавиться от которых можно, выполнив условие — поджог военкомата. Жительнице Асбеста оплатили такси до места назначения, однако она перепутала сторону улицы, в результате чего подожгла другое здание.
В настоящее время поджигательница задержана. Её допрашивают.
Ранее Лайф писал, что житель Морозовска пытался поджечь здание военкомата тремя коктейлями Молотова. Его задержали. Скоро он отправиться в тюрьму.