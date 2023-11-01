Похожий на СВУ предмет нашли у здания военкомата на юго-западе Москвы

Предмет, похожий на СВУ, нашли у здания военного комиссариата на юго-западе Москвы. Об этом пишет SHOT.

Подозрительный предмет обнаружили сотрудники военкомата Академического района Москвы, расположенного на улице Дмитрия Ульянова. На место вызваны спасатели и полиция, сейчас ожидают прибытия сапëров.