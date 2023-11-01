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1 ноября, 19:20

Похожий на СВУ предмет нашли у здания военкомата на юго-западе Москвы

Предмет, похожий на СВУ, нашли у здания военного комиссариата на юго-западе Москвы. Об этом пишет SHOT.

Подозрительный предмет обнаружили сотрудники военкомата Академического района Москвы, расположенного на улице Дмитрия Ульянова. На место вызваны спасатели и полиция, сейчас ожидают прибытия сапëров.

ФСБ предотвратила теракт в Твери, который собирался совершить украинский агент

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Ранее Лайф рассказывал, что под авто у ТЦ в московском районе Марьино обнаружили две гранаты. Прибывшие на место взрывотехники справились с задачей и обезопасили местность.

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"МВД Медиа"

Артур Лапсаков
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