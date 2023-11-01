Похожий на СВУ предмет нашли у здания военкомата на юго-западе Москвы
Предмет, похожий на СВУ, нашли у здания военного комиссариата на юго-западе Москвы. Об этом пишет SHOT.
Подозрительный предмет обнаружили сотрудники военкомата Академического района Москвы, расположенного на улице Дмитрия Ульянова. На место вызваны спасатели и полиция, сейчас ожидают прибытия сапëров.
Ранее Лайф рассказывал, что под авто у ТЦ в московском районе Марьино обнаружили две гранаты. Прибывшие на место взрывотехники справились с задачей и обезопасили местность.
Обложка ©