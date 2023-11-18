Неизвестные второй раз за неделю сожгли релейный шкаф в посёлке под Екатеринбургом
SHOT: Полиция зафиксировала второй поджог релейного шкафа под Екатеринбургом
Под Екатеринбургом второй раз за неделю неизвестные подожгли релейный шкаф. Буквально несколько дней назад такой же инцидент произошёл в соседнем посёлке. Сейчас оперативники разыскивают преступников.
Как рассказал SHOT, вчера вечером неподалёку от станции Кедровка, что в 23 километрах от Екатеринбурга, машинист обнаружила сгоревший шкаф. На место вызвали сотрудников органов. Было зафиксировано, что оборудование в шкафу сгорело полностью. Оперативники на месте преступления нашли следы от обуви и крышку от пластиковой бутылки.
Сообщается, что на расписание поездов инцидент не повлиял. Преступника разыскивают.
Как ранее сообщал Лайф, неизвестный поджёг релейный шкаф на железной дороге у машиностроительного завода, который располагается рядом со станцией Монетная под Екатеринбургом. В настоящее время поджигателя разыскивают. Ему грозит до пяти лет лишения свободы в колонии.
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