Россиянина с гражданством Италии задержали за теракты, которые он совершал по заданию Киева
Житель Рязани задержан за совершение терактов по заданию разведки Украины
Силовики задержали жителя Рязани, который устроил подрыв на железной дороге по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Теракт произошёл 11 ноября 2023 года. В результате подрыва самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбное – Блокпост 204-й км с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Исполнителем теракта оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса он дал признательные показания.
Выяснилось, что в феврале 2023 года в Стамбуле мужчину завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего россиянин прошёл диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб", а затем в марте 2023 года вернулся в Рязань.
А накануне, 30 ноября, стало известно, что ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы. Мужчина по заданию противника отслеживал передвижение подразделений Росгвардии, собирал данные о системе оборонных инженерных сооружений. Теперь ему грозит срок за шпионаж.
Shutterstock