Россиянина с гражданством Италии задержали за теракты, которые он совершал по заданию Киева

Силовики задержали жителя Рязани, который устроил подрыв на железной дороге по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Теракт произошёл 11 ноября 2023 года. В результате подрыва самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбное – Блокпост 204-й км с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Исполнителем теракта оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса он дал признательные показания.

Выяснилось, что в феврале 2023 года в Стамбуле мужчину завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего россиянин прошёл диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб", а затем в марте 2023 года вернулся в Рязань.