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ФСБ задержала в Крыму агента спецслужб Украины за шпионаж

30 ноября, 06:54

Shutterstock

ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы, за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Мужчина по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, собирал данные о системе оборонных инженерных сооружений.

ФСБ задержала жителя Кемерова, который собирался воевать на стороне ВСУ

ФСБ задержала жителя Кемерова, который собирался воевать на стороне ВСУ

А накануне в ФСБ рассказали о предотвращении теракта в Воронеже. Силовики задержали россиянина, который планировал взорвать военкомат по приказу украинских спецслужб, а после покинуть страну и вступить в ряды ВСУ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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