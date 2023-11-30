ФСБ задержала в Крыму агента спецслужб Украины за шпионаж

ФСБ задержала жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы, за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

А накануне в ФСБ рассказали о предотвращении теракта в Воронеже. Силовики задержали россиянина, который планировал взорвать военкомат по приказу украинских спецслужб, а после покинуть страну и вступить в ряды ВСУ.