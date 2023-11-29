ФСБ задержала жителя Кемерова, который собирался воевать на стороне ВСУ

В аэропорту Кемерова задержали россиянина, который хотел уехать на Украину воевать в рядах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кемерова, который собрался воевать на стороне ВСУ. Видео © Пресс-служба управления ФСБ Кемеровской области

"В городе Кемерове задержан житель региона, обвиняемый в государственной измене в форме перехода на сторону противника, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации", — говорится в сообщении.

36-летний мужчина связался с украинским координатором в мессенджере, заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию и хотел покинуть Россию. Готовясь к отъезду, он купил камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на самолёт и поезд, чтобы пересечь границу. Однако план не сработал — при прохождении регистрации на посадку его задержали силовики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 22 января следующего года.