В Самаре задержали пособницу Киева, которая склоняла военных перейти на сторону ВСУ

В Самаре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали женщину, которая склоняла российских военных переходить на сторону Украины. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в понедельник, 27 ноября.

"В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. Задержанная склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции — к переходу на сторону ВСУ", — отметили в ФСБ.

В качестве аргументов женщина использовала ресурсы, которые дискредитируют Вооружённые силы России. Против неё возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".