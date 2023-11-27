В Самаре задержали пособницу Киева, которая склоняла военных перейти на сторону ВСУ
В Самаре ФСБ задержала женщину, склонявшую бойцов СВО переходить на сторону ВСУ
В Самаре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали женщину, которая склоняла российских военных переходить на сторону Украины. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в понедельник, 27 ноября.
"В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. Задержанная склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции — к переходу на сторону ВСУ", — отметили в ФСБ.
В качестве аргументов женщина использовала ресурсы, которые дискредитируют Вооружённые силы России. Против неё возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Ранее Лайф писал, что в Тюменской области арестовали местного жителя, который по заданию с Украины собирал данные о военных объектах в регионе. Против мужчины также заведено уголовное дело о госизмене.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ