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Регион
Опубликовано 27 ноября 2023, 07:47
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В Самаре задержали пособницу Киева, которая склоняла военных перейти на сторону ВСУ

В Самаре ФСБ задержала женщину, склонявшую бойцов СВО переходить на сторону ВСУ

В Самаре сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали женщину, которая склоняла российских военных переходить на сторону Украины. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в понедельник, 27 ноября.

"В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. Задержанная склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ", — отметили в ФСБ.

В качестве аргументов женщина использовала ресурсы, которые дискредитируют Вооружённые силы России. Против неё возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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Ранее Лайф писал, что в Тюменской области арестовали местного жителя, который по заданию с Украины собирал данные о военных объектах в регионе. Против мужчины также заведено уголовное дело о госизмене.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Никита Осипов
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