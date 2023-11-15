Передавал данные о военных объектах: В Тюменской области арестовали пособника украинских спецслужб

В Тюменской области арестовали местного жителя, который по заданию из Киева собирал и передавал данные о военных объектах в регионе. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, против мужчины заведено уголовное дело о госизмене.

Задержание жителя Тюменской области по подозрению в госизмене. Видео © УФСБ России по Тюменской области

"В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий <...> получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении госизмены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК РФ), в отношении жителя Тюменской области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — информирует ведомство.

Следствие утверждает, что мужчина за деньги передавал информацию украинским спецслужбам о военных объектах в Тюменской области. Теперь фигуранту дела светит пожизненный тюремный срок.